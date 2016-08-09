SonyaO

Наталья Ушакова SonyaO

 
47 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Отпуск
Отзывы заказчиков
Star_Hunter
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на историческую тематику
Очень рекомендую. Всё было выполнено в срок и точно по ТЗ.
Рекомендую Юрия, очень приятно работать с ним. ТЗ понятное, ключи человечные, оплата молниеносная:) 10 из 10!
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