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Наталья Ушакова
SonyaO
SonyaO
47 лет
Украина
/
Харьков
8 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Отпуск
Отзывы заказчиков
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Юрий Васильев
Star_Hunter
35 лет
Украина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на историческую тематику
Очень рекомендую. Всё было выполнено в срок и точно по ТЗ.
Рекомендую Юрия, очень приятно работать с ним. ТЗ понятное, ключи человечные, оплата молниеносная:) 10 из 10!
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