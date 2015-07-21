Опыт работы
С января 2001 года по настоящее время занимаюсь фрилансом по ветке дизайна:
Создание логотипов, рекламные брошюры, рекламные ролики, верстка журналов, верстка книг, арт-дизайн, макетирование, фирменный стиль, принты на одежду, календари, открытки, визуальные коммуникации, упаковка, оформление выставочных стендов, ребрендинг, детские игры, афишы, компакт-диски, разработка концепции предвыборной компании, шрифты...
(графический дизайн, макетирование, верстка, допечатная подготовка)
Образование
Кировский филиал Российского университета инноваций (институт), г. Киров
Дата окончания: Июль 2008 года
Факультет: Дизайна
Специальность: Графический дизайн
Дополнительная информация
- призовые места в студенческой выставке дизайнеров г. Киров "СтуДи", год 2005, 2006, 2007, 2008
- диплом за лучшую концепцию применения бумаги для дизайнеров Fedrigoni, Италия 2005г.
- участие во всероссийской выстаке товарных знаков "Золотая блоха", 2005, 2006, 2007 г. Тула
- защита дипломной работы с отличием по теме "Сувенирная продукция для администрации города Кирова" 2008г.
мои контакты:
e-mail: [email protected]
skype: IDoKungfu
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