Опыт работы

С января 2001 года по настоящее время занимаюсь фрилансом по ветке дизайна:

Создание логотипов, рекламные брошюры, рекламные ролики, верстка журналов, верстка книг, арт-дизайн, макетирование, фирменный стиль, принты на одежду, календари, открытки, визуальные коммуникации, упаковка, оформление выставочных стендов, ребрендинг, детские игры, афишы, компакт-диски, разработка концепции предвыборной компании, шрифты...

(графический дизайн, макетирование, верстка, допечатная подготовка)

Образование

Кировский филиал Российского университета инноваций (институт), г. Киров

Дата окончания: Июль 2008 года

Факультет: Дизайна

Специальность: Графический дизайн

Дополнительная информация

- призовые места в студенческой выставке дизайнеров г. Киров "СтуДи", год 2005, 2006, 2007, 2008

- диплом за лучшую концепцию применения бумаги для дизайнеров Fedrigoni, Италия 2005г.

- участие во всероссийской выстаке товарных знаков "Золотая блоха", 2005, 2006, 2007 г. Тула

- защита дипломной работы с отличием по теме "Сувенирная продукция для администрации города Кирова" 2008г.

мои контакты:

e-mail: [email protected]

skype: IDoKungfu