HR менеджер/рекрутер

Меня зовут София и я профессионально занимаюсь наймом персонала. Имею большой успешный опыт рекрутинга, адаптации персонала и прочей деятельности в сфере HR.



Мои преимущества:



?Большой опыт работы в HR-сфере, профильное образование

?Владение техникой общения и собеседования кандидатов на разные должности

?Понимание личностных особенностей и психологии кадров в разных сферах

?Нацеленность на закрытие вакансий

?Высокая продуктивность работы и скорость закрытия вакансий



Я имею большой опыт подбора персонала по следующим позициям:



?? Высококвалифицированный персонал. (Высший менджмент, CEO)

?? Специалисты в IT - сфере (разработчики: Frontend, Backend, программисты: fullstack, C++, Java, C Sharp, JavaScript и PHP, менеджеры: проекта, продукта, операционный директор).

?? Маркетологи (mail, digital, контент, smm, influencer, партнёрский и арбитраж трафика).

?? Массовый подбор кадров и линейного персонала. Гостиничный и ресторанный персонал, складские работники, водители, логисты, рабочие.

?? Специалисты для удалённой работы



Буду рада с Вами посотрудничать??