Меня зовут София и я профессионально занимаюсь наймом персонала. Имею большой успешный опыт рекрутинга, адаптации персонала и прочей деятельности в сфере HR.
Мои преимущества:
?Большой опыт работы в HR-сфере, профильное образование
?Владение техникой общения и собеседования кандидатов на разные должности
?Понимание личностных особенностей и психологии кадров в разных сферах
?Нацеленность на закрытие вакансий
?Высокая продуктивность работы и скорость закрытия вакансий
Я имею большой опыт подбора персонала по следующим позициям:
?? Высококвалифицированный персонал. (Высший менджмент, CEO)
?? Специалисты в IT - сфере (разработчики: Frontend, Backend, программисты: fullstack, C++, Java, C Sharp, JavaScript и PHP, менеджеры: проекта, продукта, операционный директор).
?? Маркетологи (mail, digital, контент, smm, influencer, партнёрский и арбитраж трафика).
?? Массовый подбор кадров и линейного персонала. Гостиничный и ресторанный персонал, складские работники, водители, логисты, рабочие.
?? Специалисты для удалённой работы
Буду рада с Вами посотрудничать??