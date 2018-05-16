SophieHaver

Работаю с видео любой сложности! Съемка коротких рекламных роликов для Инстаграм, услуги режиссёра монтажа, озвучка роликов и многое другое!

Здравствуйте, меня зовут София, но вы можете называть меня просто Софа. Я креативный, творческий человек с необычным взглядом на жизнь, который не видит свою жизнь без создания видео. Я-настоящий фанат этого непростого ремесла. Съёмки, монтаж, добавление эффектов, озвучка роликов и многое другое приносит мне невероятное удовольствие!

-Есть ли у меня опыт? В качестве фрилансера-минимальный, но помимо этого я работала несколько лет в команде профессионального фотографа, мы выполняли заказы на съемку и монтаж рекламных и свадебных роликов, также я вела свой ютуб канал.

На данный момент я работаю в команде с дипломированным художником-исполнителем и дизайнером, что позволит добавлять в ваши ролики оригинальные и креативные анимации и рисунки.

-Почему я здесь? Потому что я люблю задачи любой сложности, а так же практиковаться в своём любимом деле и мне бы очень хотелось стать профессионалом для вас.

-Почему именно я? Потому что я делаю быстро, качественно и недорого, а так же могу предоставь широкий спект услуг. Начиная от идеи, заканчивая озвучкой роликов грамотный и красивым мужским баритоном.

Надеюсь ваш день проходит отлично и мое предложение вас устроит. Всего доброго и до свидания!