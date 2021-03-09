София Пучкова Sophie_PuchkovaSophie_Puchkova
25 летУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ретушь и цветокоррекция фотографий, фотосьемка
Здравствуйте!
Меня зовут София. Являюсь ретушером более 3х лет. Цветокоррекция (работа с RAW файлами), портретная\бьюти\комерческая ретушь. Соблюдаю сроки и договоренности, внимательна к деталям, стараюсь делать всё на 100% с первого раза, но готова вносить необходимые правки. Всегда продолжаю учиться и совершенствовать свои навыки. Конечная стоимость обработки фотографии зависит от степени сложности.
Буду рада долговременному сотрудничеству.
email: [email protected]
Портфолио
- Цветокоррекция и ретушь14 просмотров
- Ретушь портрета, фотосьемка34 просмотра
- Творческая обработка16 просмотров
- Цветокоррекция и ретушь14 просмотров