Ретушь и цветокоррекция фотографий, фотосьемка

Здравствуйте!

Меня зовут София. Являюсь ретушером более 3х лет. Цветокоррекция (работа с RAW файлами), портретная\бьюти\комерческая ретушь. Соблюдаю сроки и договоренности, внимательна к деталям, стараюсь делать всё на 100% с первого раза, но готова вносить необходимые правки. Всегда продолжаю учиться и совершенствовать свои навыки. Конечная стоимость обработки фотографии зависит от степени сложности.

Буду рада долговременному сотрудничеству.

email: [email protected]