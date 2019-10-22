Sophie_Shmidt

Дизайнер Интерьера
Контактная информация:
Электронная почта: [email protected]
Сайт-портфолио: https://www.behance.net/shmidtsopha43b
Строительство, недвижимость:
• Дизайн/Оформление
• Строительство
• Проектирование, Архитектура
Навыки:
- Проектирование частных заказов
- Проектирование и строительство жилых и общественных помещений
- Разработка с нуля. Ведение проектов под ключ
- Навык создания полного альбома чертежей
- Навык создания фотореалистичных визуализаций
- Навык создания 360 визуализаций по проектируемым помещениям
- Навык создания ведомости используемых материалов при разработке дизайн проекта
- Знание программ : Autodesk 3ds Max в связке с V-Ray, AutoCAD, Adobe Photoshop.
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