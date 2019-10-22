Sophie_Shmidt

София Sophie_Shmidt

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер Интерьера

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

Сайт-портфолио: https://www.behance.net/shmidtsopha43b

Строительство, недвижимость:

• Дизайн/Оформление

• Строительство

• Проектирование, Архитектура

Навыки:

  • Проектирование частных заказов
  • Проектирование и строительство жилых и общественных помещений
  • Разработка с нуля. Ведение проектов под ключ
  • Навык создания полного альбома чертежей
  • Навык создания фотореалистичных визуализаций
  • Навык создания 360 визуализаций по проектируемым помещениям
  • Навык создания ведомости используемых материалов при разработке дизайн проекта
  • Знание программ : Autodesk 3ds Max в связке с V-Ray, AutoCAD, Adobe Photoshop.