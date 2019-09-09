2D Artist

До и после окончания института работал в различных архитектурных бюро. Всегда было желание рисовать и развиваться в этой сфере. На данный

момент занимаюсь иллюстрацией и компьютерной графикой. Готов к обучению и

дальнейшему развитию. Всегда мечтал создавать или быть причастным к

созданию игр.

Мое портфолио : https://www.artstation.com/glumanat

Моя страничка в Instagram, где можно ознакомится с повседневными работами : https://www.instagram.com/e.gordyshev/