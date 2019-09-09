2D Artist
До и после окончания института работал в различных архитектурных бюро. Всегда было желание рисовать и развиваться в этой сфере. На данный
момент занимаюсь иллюстрацией и компьютерной графикой. Готов к обучению и
дальнейшему развитию. Всегда мечтал создавать или быть причастным к
созданию игр.
Мое портфолио : https://www.artstation.com/glumanat
Моя страничка в Instagram, где можно ознакомится с повседневными работами : https://www.instagram.com/e.gordyshev/
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