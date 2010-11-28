Раскрутка Вконтакте: Приглашения / Вступившие / Боты / Дизайн
Продвижение группы, встречи, приложения Вконтакте.
Доступные цены. Оплата принимается WebMoney и Яндекс.Деньги.
Срок выполнения - в течение суток.
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1) Приглашения в группу/встречи/приложение по онлайну. Самый оптимальный на данный момент вид раскрутки.
Стоимость 15р./1тыс. приглашений.
10тыс. приглашений = 150р.
20тыс. приглашений = 300р.
30тыс. приглашений = 450р. и т.д.
Мин. заказ 10тыс. приглашений.
В приложения цены x2
2) Приглашения в группу/встречи/приложение без критерий.
Стоимость 2-5р./1тыс. приглашений.
50тыс. приглашений = 250р. (по 5р./1тыс.)
250тыс. приглашений = 1 000р. (по 4р./1тыс.)
500тыс. приглашений = 1 500р. (по 3р./1тыс.)
1млн. приглашений = 2 000р. (по 2р./1тыс.)
Мин. заказ 50тыс. приглашений.
В приложения цены x2
3) Оплата за вступивших в группу/приложение без критерий.
Стоимость 60-120р./1тыс. вступивших.
1тыс. вступивших = 120р.
5тыс. вступивших = 550р.
10тыс. вступивших = 1 000р.
20тыс. вступивших = 1 800р.
30тыс. вступивших = 2 400р.
50тыс. вступивших = 3 500р.
100тыс. вступивших = 6 000р.
Мин. заказ 1тыс. вступивших.
Состав: 50% с приглашений, 50% боты.
+ 20-30% набегает бонусом с приглашений в течение последующих дней.
4) Приглашения в группы/встречи по критериям.
Стоимость 100-150р./1тыс. приглашений.
1тыс. приглашений = 150р. (по 150р./1тыс.)
5тыс. приглашений = 700р. (по 140р./1тыс.)
10тыс. приглашений = 1 300р. (по 130р./1тыс.)
20тыс. приглашений = 2 400р. (по 120р./1тыс.)
50тыс. приглашений = 5 500р. (по 110р./1тыс.)
100тыс. приглашений = 10 000р. (по 100р./1тыс.)
Мин. заказ 1тыс. приглашений.
5) Приглашения из групп.
Стоимость 150р./1тыс. приглашений.
Мин. заказ 1тыс. приглашений.
6) Наполнение группы ботами. Для выхода в топы.
Стоимость 30р./1тыс. участников.
7) Дизайн/оформление/вики-разметка группы.
Главное меню и создание аватарки = 700р.
Меню + аватарка + все разделы группы = 1 100р.
8) Накрутка опросов и просмотров видео (NEW).
Стоимость опросов 500р./1тыс.
Стоимость просмотров видео 200р./1тыс.
9) Активация аккаунта через SMS.
Стоимость 50р./sms.
~~~~~~~~~~~~~ Акция~~~~~~~~~~~~~
"Месячный пакет" 5 000р.
Подробнее на сайте: http://raskrutka-vkontakte.ru