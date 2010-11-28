Раскрутка Вконтакте: Приглашения / Вступившие / Боты / Дизайн

Раскрутка Вконтакте: Приглашения / Вступившие / Боты / Дизайн

Продвижение группы, встречи, приложения Вконтакте.

Доступные цены. Оплата принимается WebMoney и Яндекс.Деньги.

Срок выполнения - в течение суток.

Уважаемые клиенты!

С 1.12.2010 сверхснижение цен + новые услуги в декабре!

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1) Приглашения в группу/встречи/приложение по онлайну. Самый оптимальный на данный момент вид раскрутки.

Стоимость 15р./1тыс. приглашений.

10тыс. приглашений = 150р.

20тыс. приглашений = 300р.

30тыс. приглашений = 450р. и т.д.

Мин. заказ 10тыс. приглашений.

В приложения цены x2

2) Приглашения в группу/встречи/приложение без критерий.

Стоимость 2-5р./1тыс. приглашений.

50тыс. приглашений = 250р. (по 5р./1тыс.)

250тыс. приглашений = 1 000р. (по 4р./1тыс.)

500тыс. приглашений = 1 500р. (по 3р./1тыс.)

1млн. приглашений = 2 000р. (по 2р./1тыс.)

Мин. заказ 50тыс. приглашений.

В приложения цены x2

3) Оплата за вступивших в группу/приложение без критерий.

Стоимость 60-120р./1тыс. вступивших.

1тыс. вступивших = 120р.

5тыс. вступивших = 550р.

10тыс. вступивших = 1 000р.

20тыс. вступивших = 1 800р.

30тыс. вступивших = 2 400р.

50тыс. вступивших = 3 500р.

100тыс. вступивших = 6 000р.

Мин. заказ 1тыс. вступивших.

Состав: 50% с приглашений, 50% боты.

+ 20-30% набегает бонусом с приглашений в течение последующих дней.

4) Приглашения в группы/встречи по критериям.

Стоимость 100-150р./1тыс. приглашений.

1тыс. приглашений = 150р. (по 150р./1тыс.)

5тыс. приглашений = 700р. (по 140р./1тыс.)

10тыс. приглашений = 1 300р. (по 130р./1тыс.)

20тыс. приглашений = 2 400р. (по 120р./1тыс.)

50тыс. приглашений = 5 500р. (по 110р./1тыс.)

100тыс. приглашений = 10 000р. (по 100р./1тыс.)

Мин. заказ 1тыс. приглашений.

5) Приглашения из групп.

Стоимость 150р./1тыс. приглашений.

Мин. заказ 1тыс. приглашений.

6) Наполнение группы ботами. Для выхода в топы.

Стоимость 30р./1тыс. участников.

7) Дизайн/оформление/вики-разметка группы.

Главное меню и создание аватарки = 700р.

Меню + аватарка + все разделы группы = 1 100р.

8) Накрутка опросов и просмотров видео (NEW).

Стоимость опросов 500р./1тыс.

Стоимость просмотров видео 200р./1тыс.

9) Активация аккаунта через SMS.

Стоимость 50р./sms.

~~~~~~~~~~~~~ Акция~~~~~~~~~~~~~

"Месячный пакет" 5 000р.

Подробнее на сайте: http://raskrutka-vkontakte.ru