Аккуратный веб-дизайнер

Сейчас нахожусь на стадии заполнения портфолио, поэтому делаю все заказы так, как делала бы их самой себе (оттачиваю каждый пиксель)

На связи с 10 до 20 по мск, стараюсь не работать по выходным, но работаю.

По итогу работы, предоставлю 3 варианта на выбор.

Сделаю 3 итерации доработок по вашим правкам.

Работаю по предоплате 30%

Мои работы можно посмотреть на сайте-портфолио

http://sorokinanatalay.ru - сайты и брендинг

http://sorokinanatalay.ru/graph - гайды, визитки, чеклисты, оформление соцсетей

Контакты для связи:

Телеграмм @natalayi

Whatsapp

Instagram @natalay.i