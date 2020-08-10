Аккуратный веб-дизайнер
Сейчас нахожусь на стадии заполнения портфолио, поэтому делаю все заказы так, как делала бы их самой себе (оттачиваю каждый пиксель)
На связи с 10 до 20 по мск, стараюсь не работать по выходным, но работаю.
По итогу работы, предоставлю 3 варианта на выбор.
Сделаю 3 итерации доработок по вашим правкам.
Работаю по предоплате 30%
Мои работы можно посмотреть на сайте-портфолио
http://sorokinanatalay.ru - сайты и брендинг
http://sorokinanatalay.ru/graph - гайды, визитки, чеклисты, оформление соцсетей
Контакты для связи:
Телеграмм @natalayi
Instagram @natalay.i
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление Digital Agency AG52 просмотра
- Лендинг для премиального дома42 просмотра
- Новостной сайт28 просмотров
- Сайт по недвижимости20 просмотров