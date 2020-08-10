SorokinaNatalya

Наталья SorokinaNatalya

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Аккуратный веб-дизайнер

Сейчас нахожусь на стадии заполнения портфолио, поэтому делаю все заказы так, как делала бы их самой себе (оттачиваю каждый пиксель) 

На связи с 10 до 20 по мск, стараюсь не работать по выходным, но работаю. 

По итогу работы, предоставлю 3 варианта на выбор.

Сделаю 3 итерации доработок по вашим правкам. 

Работаю по предоплате 30% 

Мои работы можно посмотреть на сайте-портфолио

http://sorokinanatalay.ru - сайты и брендинг 

http://sorokinanatalay.ru/graph - гайды, визитки, чеклисты, оформление соцсетей 

Контакты для связи: 

Телеграмм @natalayi 

Whatsapp 

Instagram @natalay.i

Портфолио