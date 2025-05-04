SoshinAlexey

Инженер-конструктор
Инженер-конструктор с 3-летним стажем. Специализируюсь на разработке 3D-моделей, технической документации и рабочих чертежей в SolidWorks.
Услуги:
✔ 3D-моделирование деталей и сборок
✔ Создание инженерных чертежей по ГОСТ/ESKD/ISO
✔ Разработка КД (конструкторской документации)
✔ Реверс-инжиниринг по образцам или эскизам
✔ Оптимизация существующих конструкций
✔ Подготовка файлов для 3D-печати и ЧПУ
Почему я?
Четкие сроки – соблюдаю дедлайны без потери качества.
Детальная проработка – учитываю технологичность, материалы и производственные требования.
Гибкость – работаю с ТЗ любой сложности: от концептов до серийных изделий.
Готов к сотрудничеству на проектной основе или с долгосрочными заказами. Открыт к обсуждению задач – напишите, и мы найдём решение!
Я против войны в Украине!