SoshinAlexey

Инженер-конструктор

Инженер-конструктор с 3-летним стажем. Специализируюсь на разработке 3D-моделей, технической документации и рабочих чертежей в SolidWorks.

Услуги:

✔ 3D-моделирование деталей и сборок

✔ Создание инженерных чертежей по ГОСТ/ESKD/ISO

✔ Разработка КД (конструкторской документации)

✔ Реверс-инжиниринг по образцам или эскизам

✔ Оптимизация существующих конструкций

✔ Подготовка файлов для 3D-печати и ЧПУ

Почему я?

Четкие сроки – соблюдаю дедлайны без потери качества.

Детальная проработка – учитываю технологичность, материалы и производственные требования.

Гибкость – работаю с ТЗ любой сложности: от концептов до серийных изделий.

Готов к сотрудничеству на проектной основе или с долгосрочными заказами. Открыт к обсуждению задач – напишите, и мы найдём решение!