Отдаю предпочтение озвучиванию мультфильмов, фильмов и сериалов. Готова попробовать себя в озвучивании книг или персонажей видеоигр)

Приветствую вас, друзья!

Кратко обо мне и моем творчестве:

Мне 35 лет, живу в подмосковном городе Реутове, но готова к работе в Москве

В 2008 году я закончила Российскую академию театрального искусства ГИТИС

Умею петь, сочинять стихи, а так же есть опыт адаптации синхронного перевода в стихотворный текст.

Мое предпочтение - это мультфильмы. Я работала в профессиональной студии и озвучивала многосерийный мультфильм "Ангелина Балерина. История продолжается". Роль мамы ангелины и ее подружки Грейси.

Работала в разных любительских студиях озвучки. Занималась адаптацией субтитров, чтобы текст соответствовал длине фразы персонажа.