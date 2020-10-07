Отдаю предпочтение озвучиванию мультфильмов, фильмов и сериалов. Готова попробовать себя в озвучивании книг или персонажей видеоигр)
Приветствую вас, друзья!
Кратко обо мне и моем творчестве:
Мне 35 лет, живу в подмосковном городе Реутове, но готова к работе в Москве
В 2008 году я закончила Российскую академию театрального искусства ГИТИС
Умею петь, сочинять стихи, а так же есть опыт адаптации синхронного перевода в стихотворный текст.
Мое предпочтение - это мультфильмы. Я работала в профессиональной студии и озвучивала многосерийный мультфильм "Ангелина Балерина. История продолжается". Роль мамы ангелины и ее подружки Грейси.
Работала в разных любительских студиях озвучки. Занималась адаптацией субтитров, чтобы текст соответствовал длине фразы персонажа.
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