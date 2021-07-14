SosninaAlexandra

Александра SosninaAlexandra

 
26 летРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
QA Engineer

Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет в 2020 году

Опыт работы:

Digital-лаборатория UnitBean

март 2020- июнь 202

Младший разработчик приложений на IOS

  • Создание интерфейса приложения на основе макета
  • ООП
  • работа с  Xcode
  • Xib, storyboard, segue
  • Uikit
  • Git
  • Исследования и разработки «Окели Энержи»

    декабрь 2020- настоящее время

    QA engineer & Administration

    • написание тест кейсов
    • написание сценариев тестирования
    • ручное тестирование
    • административная работа по офису
iOSПриложение для iOS