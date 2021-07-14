SosninaAlexandra

Александра SosninaAlexandraSosninaAlexandra
26 летРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
QA Engineer
Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет в 2020 году
Опыт работы:
Digital-лаборатория UnitBean
март 2020- июнь 202
Младший разработчик приложений на IOS
- Создание интерфейса приложения на основе макета
- ООП
- работа с Xcode
- Xib, storyboard, segue
- Uikit
- Git
- Исследования и разработки «Окели Энержи»
декабрь 2020- настоящее время
QA engineer & Administration
- написание тест кейсов
- написание сценариев тестирования
- ручное тестирование
- административная работа по офису
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