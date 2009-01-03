Soul-Reaver

Качественный копирайт - результат тщательной подготовки

Только положительное настроение! Всегда и везде.

Предпочитаю творческий подход к написанию текстов.

На, что способны мои голова и руки:

Копирайтинг. Написания авторских статей.

Рерайт и оптимизация статей и контента под ключевые слова.

Работа с рекламными текстами и слоганами.

Предпочтения: психология, строительство, IT,

здоровье, недвижимость, отдых, реклама. С радостью возьмусь за тексты

различные тематики и сложности. Опыт - вещь незаменимая!

Качества присущие мне:

- сказал - сделал и ни как иначе

- желание обучаться и самосовершенствоваться

- неординарный подход к ситуациям

- гибкость и адекватность

- харизматичность

- пунктуальность во всех отношениях

- уверенность в себе

- готовность к трудностям

- амбициозен

- желание всегда добиваться поставленных целей

Планирую развивать свои навыки и улучшать качество работ.

С удовольствием создам уникальный, интересный и информативный контент

для вас.

Ценовой компромисс - легко достижим. Рассмотрю ваши предложения.