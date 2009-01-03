Soul-Reaver

Только положительное настроение! Всегда и везде.
Предпочитаю творческий подход к написанию текстов.
На, что способны мои голова и руки:
Копирайтинг. Написания авторских статей.
Рерайт и оптимизация статей и контента под ключевые слова.
Работа с рекламными текстами и слоганами.
Предпочтения: психология, строительство, IT,
здоровье, недвижимость, отдых, реклама. С радостью возьмусь за тексты
различные тематики и сложности. Опыт - вещь незаменимая!
Качества присущие мне:
- сказал - сделал и ни как иначе
- желание обучаться и самосовершенствоваться
- неординарный подход к ситуациям
- гибкость и адекватность
- харизматичность
- пунктуальность во всех отношениях
- уверенность в себе
- готовность к трудностям
- амбициозен
- желание всегда добиваться поставленных целей
Планирую развивать свои навыки и улучшать качество работ.
С удовольствием создам уникальный, интересный и информативный контент
для вас.
Ценовой компромисс - легко достижим. Рассмотрю ваши предложения.