Специалист по контекстной рекламе

Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google.Adwords.

Срок от 1 до 3 дней (зависит от текущей загруженности и сложности ниши).

Бюджет от 5 000 руб. (зависит от объема семантического ядра).

Имею опыт по настройке рекламных кампаний для интернет-магазинов, лендингов и пр.

Так же являюсь сертифицированным специалистом по контекстной рекламе в Яндекс.Директ. Номер сертификата: 131345. Проверить можно по ссылке: https://yandex.ru/adv/expert/certificates

Буду рад сотрудничеству, удачи!