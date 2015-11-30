Могу делать переводы небольших текстов с русского на английский и наоборот (до 1000 слов).Без научных терминов, по школьной программе, статьи.

Без труда перевожу тексты и небольшие статьи с английского в школе, думаю справлюсь и здесь

С большими текстами нужно больше времени

Также могу писать статьи на русском, о чём-нибудь интересном, простом ( "Удобная обувь этого сезона"; " Литература и жизнь" ;"Правила гигиены"и. т. д.)

Дополнительно обучаюсь в колледже иностранного языка (9 лет)