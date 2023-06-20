Начинающий фрилансер
Мои навыки
Переводы с/на английский язык:
переводы текстов, статей
подготовка субтитров для роликов, в т.ч. на ютуб
Создание простых 3д моделей в Blender
Обработка фотографий и картинок в Adobe Photoshop
Работа с вектором в Adobe Illustrator
Навыки работы с MS Office (Word, Excel)
Портфолио
- Векторная отрисовка часовнет просмотров
- Пример реставрации фото №1нет просмотров
- Векторная перерисовка фотографиинет просмотров
- Пример реставрации фото №2нет просмотров
- 3d модель кубика Рубиканет просмотров
- 3d модель телефонанет просмотров
- 3d модель драконанет просмотров
- 3d модель водяной пушкинет просмотров
- 3d модель львицы1 просмотр