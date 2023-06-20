Soul_Shade

Сергей Soul_Shade

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Начинающий фрилансер

Мои навыки

  • Переводы с/на английский язык:

    • переводы текстов, статей

    • подготовка субтитров для роликов, в т.ч. на ютуб

  • Создание простых 3д моделей в Blender

  • Обработка фотографий и картинок в Adobe Photoshop

  • Работа с вектором в Adobe Illustrator

  • Навыки работы с MS Office (Word, Excel)

Портфолио