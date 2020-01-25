Микробиолог. Копирайтер. Писатель.

Пишу тексты и прозу более 7 лет. Умею писать рекламные, информационные и развлекательные тексты , вести профили. Совершенствуюсь в работе коопирайта, ищу новые способы сделать текст интересным, использую сторителлинг . Рерайт, Копирайт . Перенос текста с фото, видео и аудио. Подберу подходящий именно для вас контент-план . Занимаюсь ретушью ваших фотографий. Готова к обучению нового. Время есть желание тоже. Excel и Word. Настроена на качественное долгосрочное сотрудничество , но беру и разовые проекты .

Готова предоставить своё портфолио , а также сделать тестовую работу (не боле 10 постов/текстов 2000 знаков каждый).

В инстаграме: soulful__fox, рассматриваю работу и там.