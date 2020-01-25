Микробиолог. Копирайтер. Писатель.
Пишу тексты и прозу более 7 лет. Умею писать рекламные, информационные и развлекательные тексты, вести профили. Совершенствуюсь в работе коопирайта, ищу новые способы сделать текст интересным, использую сторителлинг. Рерайт, Копирайт. Перенос текста с фото, видео и аудио. Подберу подходящий именно для вас контент-план. Занимаюсь ретушью ваших фотографий. Готова к обучению нового. Время есть желание тоже. Excel и Word. Настроена на качественное долгосрочное сотрудничество, но беру и разовые проекты.
Готова предоставить своё портфолио, а также сделать тестовую работу (не боле 10 постов/текстов 2000 знаков каждый).
В инстаграме: soulful__fox, рассматриваю работу и там.
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