Soulraiser

Антон Руденко Soulraiser

 
41 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка современных сайтов с использованием последних технологий. HTML5, SCSS, БЭМ, адаптивность, Flexbox, JavaScript.

Моя цель выполнение работы качественно и в срок.

Гарантия работы: в течении недели после передачи архивов с готовым проектом я бесплатно исправлю свои ошибки которые были упущены при приемки работы.

Связь со мной:

Ответственность:

  • готов приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • всегда на связи
Род занятий:

  • Верстка кроссбраузерность, валидная, адаптивная.
  • Верстка с PSD Figma.
  • Адаптивность, отзывчивость, резиновость.
  • Качественное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет магазинов.
Технологии:

  • HTML(HTML5)
  • CSS(CSS3)
  • SASS
  • Flexbox
  • JavaScript
  • БЭМ