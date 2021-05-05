Soulraiser

Верстка современных сайтов с использованием последних технологий. HTML5, SCSS, БЭМ, адаптивность, Flexbox, JavaScript.
Моя цель выполнение работы качественно и в срок.
Гарантия работы: в течении недели после передачи архивов с готовым проектом я бесплатно исправлю свои ошибки которые были упущены при приемки работы.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: AntonRudenko84
- Skaype: Toha-kr
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- Верстка кроссбраузерность, валидная, адаптивная.
- Верстка с PSD Figma.
- Адаптивность, отзывчивость, резиновость.
- Качественное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет магазинов.
- HTML(HTML5)
- CSS(CSS3)
- SASS
- Flexbox
- JavaScript
- БЭМ