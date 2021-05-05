Soulraiser

Верстка современных сайтов с использованием последних технологий. HTML5, SCSS, БЭМ, адаптивность, Flexbox, JavaScript.

Моя цель выполнение работы качественно и в срок.

Гарантия работы: в течении недели после передачи архивов с готовым проектом я бесплатно исправлю свои ошибки которые были упущены при приемки работы.

Связь со мной:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

всегда на связи

Верстка кроссбраузерность, валидная, адаптивная.

Верстка с PSD Figma.

Адаптивность, отзывчивость, резиновость.

Качественное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет магазинов.