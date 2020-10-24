Копирайт, рерайт, студенческие работы любых видов.

Здравствуйте, дорогие потенциальные заказчики! Я пишу статьи, описания товаров, СЕО тексты давно, но не пользовалась биржами- получалось работать в офисе фирмы. Несмотря на то, что я здесь недавно, я настаиваю на том, что я достойна выполнения ваших заказов! И приложу все усилия, чтобы вы убедились в этом)

Также полгода пишу рефераты, курсовые и более мелкие виды работ, в том числе, практические. Редактирую дипломные работы, приводя их к стандартам и уникальности. Пишу с душой и с головой, буду рада сотрудничеству!)