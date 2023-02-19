Карина Чолакян SounDo-DoSounDo-Do
22 годаРоссия/Челябинск
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Звуковой дизайн
Привет, я занимаюсь звуковым дизайном различной анимации. Буду рада вашему проекту :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Реклама Xfinity Security63 просмотра
- Звуковой дизайн анимации мультяшного робота47 просмотров
- Звуковой дизайн фрагмента из музыкального клипа46 просмотров
- Звуковой редизайн фрагмента из мультфильма45 просмотров
- Звуковой редизайн фрагмента из "Дом монстр"37 просмотров