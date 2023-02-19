SounDo-Do

Карина Чолакян SounDo-Do

 
22 годаРоссия/Челябинск
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Звуковой дизайн

Привет, я занимаюсь звуковым дизайном различной анимации. Буду рада вашему проекту :)