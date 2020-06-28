звукорежиссёр

• портфолио: https://yadi.sk/d/K70Y5GngOJzsaw

• в деле с 2011 года

• навыки

· звукорежиссура телепрограмм, документальных фильмов, промо-контента

· звукозапись, сведение, мастеринг, саунд-дизайн, аранжировки, создание музыки

• много работал на ТВ

· федеральные: НТВ (документальное кино · 3 года), Россия24 (прямые эфиры · 1 год)

· региональный 6ТВ (создание телепередач · 3 года)

• опыт в музыкальном продакшене

· музыкальные проекты (4 исполнителя · 2 года)

· студия звукозаписи (более 10 альбомов · 3 года)