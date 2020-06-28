звукорежиссёр
• портфолио: https://yadi.sk/d/K70Y5GngOJzsaw
• в деле с 2011 года
• навыки
· звукорежиссура телепрограмм, документальных фильмов, промо-контента
· звукозапись, сведение, мастеринг, саунд-дизайн, аранжировки, создание музыки
• много работал на ТВ
· федеральные: НТВ (документальное кино · 3 года), Россия24 (прямые эфиры · 1 год)
· региональный 6ТВ (создание телепередач · 3 года)
• опыт в музыкальном продакшене
· музыкальные проекты (4 исполнителя · 2 года)
· студия звукозаписи (более 10 альбомов · 3 года)
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