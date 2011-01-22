Source-Web

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Услуги:
1. Дизайн сайтов.
2. Растровая графика
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Образование:
1. Школа:№ 1 '11 (Выпускник)
Благодарный, 2000-2011(б)
Оператор Персонального Компьютера
2. Школа искусств 2000-2006 год.
3. Вуз: МГУПИ (СФ) '16 (Абитуриент).
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График работы:
Будние дни с 15:00 до 23:00
Выходные дни и праздники - по договоренности (двойной тариф)
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Оплата:
1. Webmoney
2. Яндекс деньги
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ТЗ для оценки присылайте по адресу: [email protected]
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