Source-Web

Владислав Source-Web

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Растровая графика...

____________________________________________________________________________________________________

Услуги:

1. Дизайн сайтов.

2. Растровая графика

____________________________________________________________________________________________________

Образование:

1. Школа:№ 1 '11 (Выпускник)

Благодарный, 2000-2011(б)

Оператор Персонального Компьютера

2. Школа искусств 2000-2006 год.

3. Вуз: МГУПИ (СФ) '16 (Абитуриент).

____________________________________________________________________________________________________

График работы:

Будние дни с 15:00 до 23:00

Выходные дни и праздники - по договоренности (двойной тариф)

____________________________________________________________________________________________________

Оплата:

1. Webmoney

2. Яндекс деньги

____________________________________________________________________________________________________

ТЗ для оценки присылайте по адресу: [email protected]

Отзывы заказчиков

imorris
Артем 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Ищу дизайнера для разработки социальных приложений
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!