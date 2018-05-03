Web Design | UX/UI

Здравствуйте меня зовут Александр. Я веб дизайнер с опытом более 3-х лет. Я

ориентируюсь на создании оригинальных, продающих сайтов высокого качества которые

помогут вам выделиться среди конкурентов. Вас непременно заметят ваши

потенциальные клиенты. Мои навыки веб-дизайнера дополнительно подкрепляются

опытом и знаниями в маркетинге, СЕО, верстке, графическом дизайне. Есть опыт

создания и развития своего ресурса, благодаря чему я сталкивался с аналогичными

проблемами и задачами которые возникают у моих клиентов. Я могу помочь вашему

проекту изящной реализацией в следующих сферах:

- Web Design - UI/UX design- Адаптивный дизайн

- Графический дизайн

- Прототипирование

- Вёрстка (HTML, CSS)

Для более детальной информации вы можете посетить мой сайт: web-sovart.ru .Здесь вы сможете более наглядно увидеть всё касаемо моей работы.

Благодарю за внимание, желаю вам успешных и качественных проектов.