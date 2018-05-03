Здравствуйте меня зовут Александр. Я веб дизайнер с опытом более 3-х лет. Я
ориентируюсь на создании оригинальных, продающих сайтов высокого качества которые
помогут вам выделиться среди конкурентов. Вас непременно заметят ваши
потенциальные клиенты. Мои навыки веб-дизайнера дополнительно подкрепляются
опытом и знаниями в маркетинге, СЕО, верстке, графическом дизайне. Есть опыт
создания и развития своего ресурса, благодаря чему я сталкивался с аналогичными
проблемами и задачами которые возникают у моих клиентов. Я могу помочь вашему
проекту изящной реализацией в следующих сферах:
- Web Design - UI/UX design- Адаптивный дизайн
- Графический дизайн
- Прототипирование
- Вёрстка (HTML, CSS)
Для более детальной информации вы можете посетить мой сайт: web-sovart.ru .Здесь вы сможете более наглядно увидеть всё касаемо моей работы.
Благодарю за внимание, желаю вам успешных и качественных проектов.
- Сайт портфолио Sovart139 просмотров
- Лэндинг студии аэрографии RedFog164 просмотра
- Корпоративный сайт студии витражей Kingdom141 просмотр