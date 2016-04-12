Специалист широкой сферы деятельности

Листопадов Александр Сергеевич

Дата рождения: 15 марта 1989 г.

Тел. 89187252504

E-mail: [email protected]

Образование

2006 г. – 2011 г. Неоконченное высшее (Заочно) – Современная Гуманитарная Академия (Факультет: Информатика и ВТ/Программист)

2005 г. Курсы "Программирование на языке Pascal (Delphi)", КБГУ им. Х.М.Бербекова, Удостоверение №АА-389

2007 г. Курсы "Информационные технологии при ведении ЕГРЗ. Проблемы, методы и технологии верификации и исправления кадастровых данных ЕГРЗ", Федеральное агенство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), Удостоверение №3.2-0101-ГЗК

2009 г. Курсы "Информационные технологии при ведении государственного кадастра недвижимости", Государственный университет по землеустройству, Удостоверение №07-027/ВК

2010 г. Курсы «Английский язык, Деловой, Технический, Разговорный», Современная Гуманитарная Академия.

2012 г. Курсы "Implementing and Maintaining SQL Server 2008", АйТи г.Краснодар.

Опыт работы

1. ФГУ «Земельная кадастровая палата» по КБР, г.Нальчик. Ведущий инженер/Системный Администратор.

Функции:

- прокладка сети, установка разрешенний, распределение пользователей с помощью Active Directory;

- заполнение баз данных, проведение учета земельных участков, внесение изменений в базу данных, работа с картографической информацией, установка баз данных;

- составление пакета документов на учет, прием документов на учет, нанесение графики земельных участков;

- написание запросов на SQL для баз данных «Interbase», системное администрирование (установка программного обеспечения, организация сети, установка ОС, помощь сотрудникам в решении задач связанных с программным обеспечениям);

- дополнительные задачи по переводу документаций, поиску информации в сети, составлению установочных пакетов для программ и утилит (Inno Script);

- консультирование клиентов по вопросам недвижимости, прием документов, оказание помощи в оформлении документов (сотрудничество);

- сборка ПК, подключение комплекутющих, установка драйверов, настройка оборудования, замена катриджей на принтерах и плоттерах, ремонт комплектующих;

- помощь программисту отдела в программировании на VBA Excel.

- создание информационного сайта для фирмы на языке html.

Результаты работы и достижения:

Составил множество запросов для программного комплекса «Единый Государственный Реестр Земель», облегчающих работу по сбору статистики из баз данных. Вместе с отделом информационных технологий настроил сетевой ресурс в учреждении, обеспечил контроль над пользователями с помощью внешних программ дистанционного управления пользователями. Внес инновационные решения трудно решаемых задач, автоматизировал работу некоторых программ. Приобрел навыки системного администрирования, опыт работы в сфере недвижимости.

2.Работа на дому. Переводчик (Английский язык)/Преподователь младших групп.

Функции:

- перевод технических документаций, переписок, документов, материала другого рода.

- обучение английскому детей от 5-ти лет.

- помощь в общении с иностранцами на английском языке.

Достижения:

Узнал много нового в сфере перевода, приобрел больше знаний и опыта.

Дополнительная информация:

Технические навыки (уверенный пользователь): MS Windows XP (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, 2008), Word, Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Audition, 3D Studio Max, Autocad, Nero, различные другие программы.

Офисное оборудование (модем, сервер, копировальные аппараты, плоттер, сетевое оборудование, оборудование спутниковой связи), работа в Интернете. Перевод документаций, составление документаций.

Дополнительные навыки: Опыт Переводчика, Дизайнера. Умение работать с клиентами. Музыкальное образование. Знания в области «gamedevelopment», знания в области трехмерного моделирования. Умение работать с множеством различных программ.

Знание иностранных языков: Английский язык - свободно.

Увлечения: Музыка, путешествия, чтение, общение, компьютеры, дизайн.

Физическая подготовка: Занимаюсь спортом (легкая атлетика, плавание). Не курю.

Личные качества: Энергичен, легко поддаюсь обучению, без вредных привычек, легко осваиваю все новое, дружелюбен, спокоен, легко вливаюсь в коллектив, берусь за тяжелую интересную работу.