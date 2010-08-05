1. Перечень оказываемых услуг:

а) Выполняю курсовые работы по дисциплинам:

"Детали Машин и Основы Конструирования"

"Теория механизмов и машин"

"Прочность летательных аппаратов"

"Конструкция летательных аппаратов"

"Теоретическая механика"

"Сопротивление материалов"

б) Создание трехмерных математических моделей любой сложности в пакете Unigraphics.

в) Создание траекторий инструмента обработки деталей на трехосевых станках в пакете Unigraphics.

г) Рисую чертежи любой сложности (рабочие чертежи деталей,сборочные и габаритные чертежи; схемы, планировки; деталировки и т.д. ) в пакете AutoCAD согласно требованиям ЕСКД.

2. Оплата производится через Webmoney.

3. Сроки выполнения: от 1 до 3-х недель.