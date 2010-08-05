1. Перечень оказываемых услуг:
а) Выполняю курсовые работы по дисциплинам:
"Детали Машин и Основы Конструирования"
"Теория механизмов и машин"
"Прочность летательных аппаратов"
"Конструкция летательных аппаратов"
"Теоретическая механика"
"Сопротивление материалов"
б) Создание трехмерных математических моделей любой сложности в пакете Unigraphics.
в) Создание траекторий инструмента обработки деталей на трехосевых станках в пакете Unigraphics.
г) Рисую чертежи любой сложности (рабочие чертежи деталей,сборочные и габаритные чертежи; схемы, планировки; деталировки и т.д. ) в пакете AutoCAD согласно требованиям ЕСКД.
2. Оплата производится через Webmoney.
3. Сроки выполнения: от 1 до 3-х недель.
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