Приветствую, друзья! Работаю в сфере криптовалют с конца 2017 года. В свои заказы я вкладываю весь свой опыт и душу. Я общественный человек с огромнымим перспективами. Имею прекрасное знание английского языка - уровень C1 что просто прекрасно! Я всегда помогаю своим заказчикам, и каждый заказчик становится для меня другом.
Я нацелен на результат и на качество работы, а не так что-бы выполнить заказ, и сказать вам "Пока". Все совершенно не так. Я уверен то что мы найдем общий язык и сделаем идеальный проект вместе с вами.
Я не просто фрилансер, но и работаю в некоторых компаниях:
Limcore
FxBox
LADRUS
DreamCatcher
ListingSpy
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Менее популярные проекты:
Trustion
Причины выбрать меня:
- Бесплатная поддержка
- Наименьшее цены на рынке
- Быстро, продуктивно.
- Имею опыт более 4-ех лет.
Также создавал игры на блокчейне ETH, создавал коллекции NFT, делал блокчейны и экоситемы.
Готов сотрудничать, принимать индивидуальные заказы.
Жду ваших предложений, спасибо!