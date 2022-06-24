Блокчейн специалист / мастер по продвижению NFT Crypto проектов. Уважаю каждого заказчика, уверен что найдем общий язык.

Приветствую, друзья! Работаю в сфере криптовалют с конца 2017 года. В свои заказы я вкладываю весь свой опыт и душу. Я общественный человек с огромнымим перспективами. Имею прекрасное знание английского языка - уровень C1 что просто прекрасно! Я всегда помогаю своим заказчикам, и каждый заказчик становится для меня другом.

Я нацелен на результат и на качество работы, а не так что-бы выполнить заказ, и сказать вам "Пока". Все совершенно не так. Я уверен то что мы найдем общий язык и сделаем идеальный проект вместе с вами.

Я не просто фрилансер, но и работаю в некоторых компаниях:

Limcore

FxBox

LADRUS

DreamCatcher

ListingSpy

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Менее популярные проекты:

Trustion

Причины выбрать меня:

- Бесплатная поддержка

- Наименьшее цены на рынке

- Быстро, продуктивно.

- Имею опыт более 4-ех лет.

Также создавал игры на блокчейне ETH, создавал коллекции NFT, делал блокчейны и экоситемы.

Готов сотрудничать, принимать индивидуальные заказы.

Жду ваших предложений, спасибо!