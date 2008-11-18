Sovranskiy

Работаю маркетологом в крупной торговой компании, а потому очень тесно сотрудничаю с юридическим отделом, отделом информационных технологий, отделами сбыта и логистики. Могу предложить написание уникальных статей на весьма актуальные для торговых компаний темы. Реклама, трейдмркетинг, промоактивность, клиент-сервис, автоматизация процессов.

В прошлом журналист, поэтому тексты будут по репортажному сжатыми и актуальными.

Оплата - 5 долларов за 1000 знаков но не менее 20 долларов за статью.

Готов рассмотреть предложения по проектам, в разрезе вышеуказанных тем, не ограничиваясь написанием текстов (но только фриланс).