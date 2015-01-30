Разработка web-приложений, кроссбраузерная верстка, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Postgres, MSSQL
Опыт работы в сфере web-программирования: 4 года
Опыт работы с CMS: Drupal 7(6), Wordpress, ModX, NetCat (в основном Drupal 7)
Опыт работы с фреймворками: YII
Опыт работы с БД: MySQL, Postgres, MSSQL (в основном MySQL)
- имеется широкий опыт написания разнообразных модулей для Drupal 7
- поиска и устранения багов в чужом коде, интеграции PHPBB в Drupal 7
- подключения визуального редактора к PHPBB
- оптимизации производственных процессов посредствам баз данных с web-интерфейсом
- кроссбраузерной верстки
- подключения платежных систем, в том числе Yandex, QIWI, Webmoney, RBK и др.
- переноса интернет магазинов с других платформ на Drupal(Ubercart) и создание интернет-магазинов "с нуля" по дизайн-макетам заказчика.
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