Sozhegov

Александр Sozhegov

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка web-приложений, кроссбраузерная верстка, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Postgres, MSSQL

Опыт работы в сфере web-программирования: 4 года

Опыт работы с CMS: Drupal 7(6), Wordpress, ModX, NetCat (в основном Drupal 7)

Опыт работы с фреймворками: YII

Опыт работы с БД: MySQL, Postgres, MSSQL (в основном MySQL)

  • имеется широкий опыт написания разнообразных модулей для Drupal 7
  • поиска и устранения багов в чужом коде, интеграции PHPBB в Drupal 7
  • подключения визуального редактора к PHPBB
  • оптимизации производственных процессов посредствам баз данных с web-интерфейсом
  • кроссбраузерной верстки
  • подключения платежных систем, в том числе Yandex, QIWI, Webmoney, RBK и др.
  • переноса интернет магазинов с других платформ на Drupal(Ubercart) и создание интернет-магазинов "с нуля" по дизайн-макетам заказчика.