SpSTwinkle

Уровень образования: Высшее

Основное образование:

Октябрь/2000 - Июнь/2006 Санкт-петербургский горный институт

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Профессиональный опыт

Сведения о трудовой деятельности:

Июнь/2001 - Июль/2008 Управление информационных технологий

Должность: Инженер-программист

Разработка, поддержка и сопровождение программного обеспечения

Июль/2008 - ... ЗАО "ЭлСи"

Должность: Инженер-программист

Разработка, поддержка и сопровождение программного обеспечения

Владение иностранными языками:

Английский - читаю со словарем

Навыки работы:

Visual Studio .NET 2005 (C++, C#, VB, ASP) - 3 года

Borland Delphi начиная с 5 по 6.0 .NET 4,5 года

Oracle 9i - 3 года

MS SQL - 2 года

MySQL - 1 год

FoxPro - 6 лет

Access - 5 лет

Visual Basic 6.0 - 6 лет

Visual С++ - 4 года

Crystal Report - 1 год

DirectX 3D SDK - 3 года