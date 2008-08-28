SpSTwinkle

Олег Демидов SpSTwinkleSpSTwinkle
Уровень образования: Высшее
Основное образование:
Октябрь/2000 - Июнь/2006 Санкт-петербургский горный институт
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Профессиональный опыт
Сведения о трудовой деятельности:
Июнь/2001 - Июль/2008 Управление информационных технологий
Должность: Инженер-программист
Разработка, поддержка и сопровождение программного обеспечения
Июль/2008 - ... ЗАО "ЭлСи"
Должность: Инженер-программист
Разработка, поддержка и сопровождение программного обеспечения
Владение иностранными языками:
Английский - читаю со словарем
Навыки работы:
Visual Studio .NET 2005 (C++, C#, VB, ASP) - 3 года
Borland Delphi начиная с 5 по 6.0 .NET 4,5 года
Oracle 9i - 3 года
MS SQL - 2 года
MySQL - 1 год
FoxPro - 6 лет
Access - 5 лет
Visual Basic 6.0 - 6 лет
Visual С++ - 4 года
Crystal Report - 1 год
DirectX 3D SDK - 3 года