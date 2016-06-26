Создание сайтов на заказ (от 500 руб!)

[CENTER][FONT="Verdana"][SIZE="5"]Предлагаю Вам свои услуги по созданию автонаполняемых (и не только) сайтов на WordPress[/SIZE][/FONT]

[IMG]http://kursybiznesa.ru/img/sozdanie-saytov-na-akaz.png[/IMG]

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1 вариант: Сайт с уникализированным шаблоном

Я беру уже готовый дизайн и его перерабатываю. В итоге:

- WordPress последней версии

- Имеет уникальную шапку

- Русифицирована (по возможности)

- Не имеет внешних ссылок

- Все статьи имеют ЧПУ

- установлены базовые плагины - меню, рубрикатор , архивы, форма обратной связи, плагины СЕО, - карта сайта XML, "хлебные крошки", RSS лента, уникализатор, "поделиться в соц.сетях" (дополнительные плагины устанавливаю под заказ клиента)

- Источник контента: автонаполняемый (уникализированный синоминайзером) или на ваш выбор - копирайт, рерайт, копипаст (уточняйте)

- На сайте есть рубрики

- Структуру шаблона при этом не меняю!

ЦЕНА: 1000 руб. (при заказе от 10 сайтов и больше предусмотрена скидка)

Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<

2 вариант: Сайт с неуникальным шаблоном

Включает:

- шаблон неуникальный

- WordPress последней версии

- Не имеет внешних ссылок

- Все статьи имеют ЧПУ

- установлены базовые плагины - меню, рубрикатор, архивы, форма обратной связи, плагины СЕО, карта сайта XML, "хлебные крошки", RSS лента, уникализатор, "поделиться в соц.сетях" (дополнительные плагины устанавливаю под заказ клиента)

- Источник контента: автонаполняемый (уникализированный синоминайзером) или на ваш выбор - копирайт, рерайт, копипаст (уточняйте)

- На сайте есть рубрики

- Структуру шаблона при этом не меняю!

ЦЕНА: 500 руб. (при заказе от 10 сайтов и больше предусмотрена скидка)

Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<

3 вариант: Индивидуальный

Создание сайта под ключ с полностью уникальным дизайном и под индивидуальный заказ клиента.

ЦЕНА: от 50$ (уточняйте)

Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<

[CENTER][IMG]http://kursybiznesa.ru/img/sozdanie-saytov.png[/IMG]

Что вы получаете на выходе?[/CENTER]

- архив файлов сайта (zip);

- дамп базы (zip);

- детальную инструкцию по установке сайта на хостинг и инструкцию по уникализатору и парсеру (txt + скриншоты);

- полностью настроенный парсер: до 10 доноров для парсинга и до 500 статей уже запарсеного контента;

- установка сайта на хостинг клиента в стоимость разработки не входит (дополнительная установка на ваш хостинг 150 руб.), исключение - "3 вариант: Индивидуальный".

[CENTER]Поддержка[/CENTER]

В любое время моему клиенту будет доступна техподдержка, доработки, модернизация сайта. Также своим клиентам я рассказываю и показываю способы монетизации сайта(ов) и отвечаю на прочие вопросы, связанные с интернет-бизнесом.

[CENTER][SIZE="5"]Имею опыт работы в сети более 10 лет![/SIZE]

Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<[/CENTER][/SIZE][/CENTER]