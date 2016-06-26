[CENTER][FONT="Verdana"][SIZE="5"]Предлагаю Вам свои услуги по созданию автонаполняемых (и не только) сайтов на WordPress[/SIZE][/FONT]
[IMG]http://kursybiznesa.ru/img/sozdanie-saytov-na-akaz.png[/IMG]
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1 вариант: Сайт с уникализированным шаблоном
Я беру уже готовый дизайн и его перерабатываю. В итоге:
- WordPress последней версии
- Имеет уникальную шапку
- Русифицирована (по возможности)
- Не имеет внешних ссылок
- Все статьи имеют ЧПУ
- установлены базовые плагины - меню, рубрикатор , архивы, форма обратной связи, плагины СЕО, - карта сайта XML, "хлебные крошки", RSS лента, уникализатор, "поделиться в соц.сетях" (дополнительные плагины устанавливаю под заказ клиента)
- Источник контента: автонаполняемый (уникализированный синоминайзером) или на ваш выбор - копирайт, рерайт, копипаст (уточняйте)
- На сайте есть рубрики
- Структуру шаблона при этом не меняю!
ЦЕНА: 1000 руб. (при заказе от 10 сайтов и больше предусмотрена скидка)
Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<
2 вариант: Сайт с неуникальным шаблоном
Включает:
- шаблон неуникальный
- WordPress последней версии
- Не имеет внешних ссылок
- Все статьи имеют ЧПУ
- установлены базовые плагины - меню, рубрикатор, архивы, форма обратной связи, плагины СЕО, карта сайта XML, "хлебные крошки", RSS лента, уникализатор, "поделиться в соц.сетях" (дополнительные плагины устанавливаю под заказ клиента)
- Источник контента: автонаполняемый (уникализированный синоминайзером) или на ваш выбор - копирайт, рерайт, копипаст (уточняйте)
- На сайте есть рубрики
- Структуру шаблона при этом не меняю!
ЦЕНА: 500 руб. (при заказе от 10 сайтов и больше предусмотрена скидка)
Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<
3 вариант: Индивидуальный
Создание сайта под ключ с полностью уникальным дизайном и под индивидуальный заказ клиента.
ЦЕНА: от 50$ (уточняйте)
Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<
[CENTER][IMG]http://kursybiznesa.ru/img/sozdanie-saytov.png[/IMG]
Что вы получаете на выходе?[/CENTER]
- архив файлов сайта (zip);
- дамп базы (zip);
- детальную инструкцию по установке сайта на хостинг и инструкцию по уникализатору и парсеру (txt + скриншоты);
- полностью настроенный парсер: до 10 доноров для парсинга и до 500 статей уже запарсеного контента;
- установка сайта на хостинг клиента в стоимость разработки не входит (дополнительная установка на ваш хостинг 150 руб.), исключение - "3 вариант: Индивидуальный".
[CENTER]Поддержка[/CENTER]
В любое время моему клиенту будет доступна техподдержка, доработки, модернизация сайта. Также своим клиентам я рассказываю и показываю способы монетизации сайта(ов) и отвечаю на прочие вопросы, связанные с интернет-бизнесом.
[CENTER][SIZE="5"]Имею опыт работы в сети более 10 лет![/SIZE]
Для осуществления заказа свяжитесь со мной по любому удобному для Вас способу >>>здесь<<<[/CENTER][/SIZE][/CENTER]