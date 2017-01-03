SpaceAlina

Алина SpaceAlina

 
35 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Фрилансер с филологическим образованием быстро и качественно выполнит Ваш заказ. Берусь за работу любой сложности по разумной цене.

О себе:

Фрилансер с филологическим образованием (ДИПОИПР, магистр).

В работе руководствуюсь такими принципами:

  • Обязательность: пообещал-выполнил;
  • Организованность: поддерживаю порядок в делах и планах;
  • Находчивость: ищу возможности в любой ситуации;
  • Красноречие: выражаю свои мысли ясно и лаконично;
  • Трудолюбие: основа успеха, благосостояния и уверенности в своих силах.
Специализируюсь на:

  • Написании текстов разных форм и стилей;
  • Наполнении сайтов;
  • Переводе;
  • Написании контрольных, рефератов,курсовых и дипломных работ.
Мои профессиональные качества:

  • Способность быстро погружаться в незнакомую тему, искать необходимую литературу, работать с различными источниками;
  • Любознательность, умение подойти к решению задачи нестандартно, креативно;
  • Грамотная речь, умение выражать свои мысли образно и доходчиво;
  • Умение убеждать и доказывать, не переходя грани дозволенного;
  • Ответственность за качество, исполнительность, пунктуальность, порядочность и надежность;
  • В идеале владею русским и украинским языками; английский - базовый уровень.
Контакты:

[email protected]

[email protected]