SpaceAlina

Фрилансер с филологическим образованием быстро и качественно выполнит Ваш заказ. Берусь за работу любой сложности по разумной цене.
О себе:
Фрилансер с филологическим образованием (ДИПОИПР, магистр).
В работе руководствуюсь такими принципами:
- Обязательность: пообещал-выполнил;
- Организованность: поддерживаю порядок в делах и планах;
- Находчивость: ищу возможности в любой ситуации;
- Красноречие: выражаю свои мысли ясно и лаконично;
- Трудолюбие: основа успеха, благосостояния и уверенности в своих силах.
- Написании текстов разных форм и стилей;
- Наполнении сайтов;
- Переводе;
- Написании контрольных, рефератов,курсовых и дипломных работ.
- Способность быстро погружаться в незнакомую тему, искать необходимую литературу, работать с различными источниками;
- Любознательность, умение подойти к решению задачи нестандартно, креативно;
- Грамотная речь, умение выражать свои мысли образно и доходчиво;
- Умение убеждать и доказывать, не переходя грани дозволенного;
- Ответственность за качество, исполнительность, пунктуальность, порядочность и надежность;
- В идеале владею русским и украинским языками; английский - базовый уровень.