SpaceAlina

Фрилансер с филологическим образованием быстро и качественно выполнит Ваш заказ. Берусь за работу любой сложности по разумной цене.

О себе:

Фрилансер с филологическим образованием (ДИПОИПР, магистр).

В работе руководствуюсь такими принципами:

Обязательность: пообещал-выполнил;

Организованность: поддерживаю порядок в делах и планах;

Находчивость: ищу возможности в любой ситуации;

Красноречие: выражаю свои мысли ясно и лаконично;

Трудолюбие: основа успеха, благосостояния и уверенности в своих силах.

Написании текстов разных форм и стилей;

Наполнении сайтов;

Переводе;

Написании контрольных, рефератов,курсовых и дипломных работ.

Способность быстро погружаться в незнакомую тему, искать необходимую литературу, работать с различными источниками;

Любознательность, умение подойти к решению задачи нестандартно, креативно;

Грамотная речь, умение выражать свои мысли образно и доходчиво;

Умение убеждать и доказывать, не переходя грани дозволенного;

Ответственность за качество, исполнительность, пунктуальность, порядочность и надежность;

В идеале владею русским и украинским языками; английский - базовый уровень.

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