Spaceh

Евгений Дегтерев Spaceh

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Креативный дизайн, оригинальное программное решение и белое продвижение!

Более 60 успешных проектов:

- разработка эксклюзивного дизайна и фирменного стиля компании,

- выполнение программных проектов любой сложности,

- разработка программ управленческого учета для организаций,

- маркетинговые исследования в Интернет,

- продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Google.ru,

- увеличение продаж компании,

- продвижение бренда на рынок,

- постинг сайта и работа в социальных сетях.

Нас уважают, нам доверяют!