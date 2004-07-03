Spanishiwasc2

Почему дёшево?
В этой сфере я новичок, много что не умею, но всегда учусь. Вкладываю все силы в работу, чтобы вы были довольны!
Работаю по предоплате в $5
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое,
заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг
мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не
исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Я верну аванс
Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время,
поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что
горе-дизайнер не осилил задачу.
Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь
район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а
только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану.
Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в
этом нет.
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.