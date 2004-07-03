Spanishiwasc2

Дизайны: сайты, лендинги, ui/ux, привьюшки на ролики ютуб.

﻿Почему дёшево?

В этой сфере я новичок, много что не умею, но всегда учусь. Вкладываю все силы в работу, чтобы вы были довольны!

Работаю по предоплате в $5

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое,

заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг

мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не

исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время,

поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что

горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь

район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а

только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану.

Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в

этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.