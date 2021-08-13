Сотрудничая со мной, Вы:
✔ Будете спать спокойно, т.к. проект будет сдан в срок.
✔ Экономите деньги, т.к. сумма утверждается на стадии переговоров.
✔ Будете в хорошем настроении, т.к позитив и здоровый юмор приветствуются на каждом этапе работы.
✔ Будете в курсе событий, т.к. я постоянно на связи.
❗ Даю гарантию на свою работу ❗
В течении недели бесплатно и сразу доведу до совершенства недочеты, которые могли быть пропущены при работе.
Чем я занимаюсь:
✐ Создание сайтов с нуля
✐ Ребрендинг (изменение) дизайна сайта
✐ Адаптивная верстка
✐ CSS3\JS анимация сайтов
✐ Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов
✐ Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
Использую технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), Bootstrap, JavaScript, jQuery, SASS (SCSS), React, Redux, TypeScript
Связь:
✉ Почта: [email protected]
✆ WhatsApp: +7(985)642-80-87