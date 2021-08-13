Для хороших идей всегда есть время!

Сотрудничая со мной, Вы:

✔ Будете спать спокойно, т.к. проект будет сдан в срок.

✔ Экономите деньги, т.к. сумма утверждается на стадии переговоров.

✔ Будете в хорошем настроении, т.к позитив и здоровый юмор приветствуются на каждом этапе работы.

✔ Будете в курсе событий, т.к. я постоянно на связи.

❗ Даю гарантию на свою работу ❗

В течении недели бесплатно и сразу доведу до совершенства недочеты, которые могли быть пропущены при работе.

Чем я занимаюсь:

✐ Создание сайтов с нуля

✐ Ребрендинг (изменение) дизайна сайта

✐ Адаптивная верстка

✐ CSS3\JS анимация сайтов

✐ Наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов

✐ Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Использую технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), Bootstrap, JavaScript, jQuery, SASS (SCSS), React, Redux, TypeScript

Связь:

✉ Почта: [email protected]

✆ WhatsApp: +7(985)642-80-87﻿