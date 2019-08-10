Spartacium

Крепостное право отменили в 1861 году

Здравствуй Тот, Кто наткнулся на мое альтер эго в недрах сети. Данная личность желает работать и зарабатывать. ОНА упорно прокачивает свои навыки в пакетах MICROSOFT OFFICE, а также прикладных программах КОМПАС 3Д и PHOTOSHOP. Мое виртуальное Я радуется, когда Заказчик грамотно объясняет задание, и находит в себе достаточно терпения и понимания, чтобы осознать, что общается с новичком-фрилансером, который только начинает пробовать себя в этом деле. Таким образом с Моей стороны Вы получаете честность и готовность выполнять заказы за небольшое вознаграждение, а в Вас мне хотелось бы видеть грамотный подход и адекватность.

Жду заказов с нетерпением, Ваш виртуальный помощник.