Web разработчик: PHP/Symfony, разработка web-сайтов и сервисов, e-commerce, Wordpress

Приветствую. Меня зовут Владимир, я web разработчик на удаленке.

Последние 9 лет разрабатываю проекты различной сложности: от корпоративных сайтов до CRM и ERP систем. Так же занимаюсь анализом, проектированием и конструированием различных веб систем и поиском оптимальных решений для бизнеса заказчиков.

Опыт в технологиях:

★ Backend: PHP 5-7, Symfony2-5, MySQL, Redis, Memcached, XML, Rest API

★ DevOps: LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP), Docker

★ Frontend: JS, Vue.js, jQuery, CSS3, HTML5, AJAX, Bower, Npm, Yarn, Webpack, Bootstrap

★ API integration (Telegram, Steam, Google, Yandex, Facebook, Twitter и др.)

★ CMS Wordpress, Joomla, OpenCart

Принимал участие в разработке проектов по следующим направлениям:

✓ Недвижимость

✓ ERP, CRM системы

✓ Социальные сети

✓ Разработка чат-ботов(Telegram)

✓ Приложения и сервисы для бизнеса

✓ Системы бронирования

✓ Разработка кастомных CMS

✓ E-commerce

✓ Платежные шлюзы

✓ Интеграция по API

✓ Парсинг и сбор данных