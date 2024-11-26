Приветствую. Меня зовут Владимир, я web разработчик на удаленке.
Последние 9 лет разрабатываю проекты различной сложности: от корпоративных сайтов до CRM и ERP систем. Так же занимаюсь анализом, проектированием и конструированием различных веб систем и поиском оптимальных решений для бизнеса заказчиков.
Опыт в технологиях:
★ Backend: PHP 5-7, Symfony2-5, MySQL, Redis, Memcached, XML, Rest API
★ DevOps: LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP), Docker
★ Frontend: JS, Vue.js, jQuery, CSS3, HTML5, AJAX, Bower, Npm, Yarn, Webpack, Bootstrap
★ API integration (Telegram, Steam, Google, Yandex, Facebook, Twitter и др.)
★ CMS Wordpress, Joomla, OpenCart
Принимал участие в разработке проектов по следующим направлениям:
✓ Недвижимость
✓ ERP, CRM системы
✓ Социальные сети
✓ Разработка чат-ботов(Telegram)
✓ Приложения и сервисы для бизнеса
✓ Системы бронирования
✓ Разработка кастомных CMS
✓ E-commerce
✓ Платежные шлюзы
✓ Интеграция по API
✓ Парсинг и сбор данных