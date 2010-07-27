Ответственность, коммуникабельность, активность!!!

Половинкина Дарья Сергеевна

Возраст: 16 лет

Телефон: (8-831-56) 2-92-90

E-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ

Специализация: Рерайтинг

Желаемый уровень зарплаты – от 20$

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Ветлужская средняя школа '13

Профиль: социально-экономический

Дата: 2001-2013 (б)

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Дата рождения: 05.04.1994

Семейное положение.

Семейное положение: не замужем, в браке не состояла.

Дети: нет

НАГРАДЫ:

Дипломант II степени Международного конкурса «Озорная весна»

Дипломант II степени Всеросийского конкурса «Жар-Птица»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ:

•владение ПК

•наличие водит. удостоверения, личного авто: нет

•знание языков: английский

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Ответственность, коммуникабельность, активность.