Дарья Половинкина SpasiboTebeSpasiboTebe
Половинкина Дарья Сергеевна
Возраст: 16 лет
Телефон: (8-831-56) 2-92-90
E-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ
Специализация: Рерайтинг
Желаемый уровень зарплаты – от 20$
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Ветлужская средняя школа '13
Профиль: социально-экономический
Дата: 2001-2013 (б)
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения: 05.04.1994
Семейное положение.
Семейное положение: не замужем, в браке не состояла.
Дети: нет
НАГРАДЫ:
Дипломант II степени Международного конкурса «Озорная весна»
Дипломант II степени Всеросийского конкурса «Жар-Птица»
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
•владение ПК
•наличие водит. удостоверения, личного авто: нет
•знание языков: английский
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Ответственность, коммуникабельность, активность.