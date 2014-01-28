Делаем сайты… В чуть более широком понимании, чем это принято у студий web дизайна. Вы хотите не просто красивый сайт и не просто удобный и даже не просто информативный. Вы хотите чтобы он, черт его возьми, работал. Сайт должен продавать продукцию, создавать добавленную стоимость и удваивать ВВП.

Этим мы и занимаемся - Spbnews создает работающие проекты. Проекты — в которых структура, слова и дизайн созданы друг для друга.

Мы ищем единомышленников, разделяющих наши взгляды на жизнь; стремящихся создать ВЕЩЬ, которой можно гордиться. Найти людей, видящих вещи, похожими на то, как видим их мы — задача не из легких. Найти профессионалов, уверенно чувствующих себя в своем деле тоже не просто. А найти людей совмещающих в себе оба качества почти невозможно. Поэтому: СНАЧАЛА КТО, ПОТОМ ЧТО. Если ВЫ правильный человек, всегда есть предмет для переговоров; работу для Вас мы найдем.

Нам все равно:

* Пол

* Возраст

* Семейное положение

* Наличие прописки

Нам не все равно:

* Наличие опыта в создании успешных проектов

* Серьезность попыток реализации провалившихся проектов

* Наличие природного любопытства

* Высокий уровень обоснованных амбиций

* Обоснованность причин увольнения с предыдущих мест работы

Spbnews даст Вам

* Возможность проверить, что Вы можете на самом деле

* Деньги, адекватные результатам труда

* График работы, удобный для достижения результата

* Возможность роста, профессионального и карьерного.