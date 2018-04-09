SpecialistEV

Лингвист - Переводчик Английский, Испанский, Французский, Немецкий
Лингвист-Переводчик
Проживаю в России, свободно говорю на английском, испанском, французском, немецком. Занимаюсь устными/письменными переводами с/на английский, испанский, французский, немецкий язык, обучаю.Смогу обучить Вас грамотному общению за короткие сроки, даже если у Вас 0 уровень. C удовольствием помогу вам в овладении этими красивыми языками! Стоимость варьируется от времени. Опыт больше 12 лет, В/О.
Редактирую и корректирую тексты на русском языке.
Качественно, приемлемые цены.
Действие аккаунта приостановлено!