SpecialistEV

Лингвист - Переводчик Английский, Испанский, Французский, Немецкий

Лингвист-Переводчик

Проживаю в России, свободно говорю на английском, испанском, французском, немецком. Занимаюсь устными/письменными переводами с/на английский, испанский, французский, немецкий язык, обучаю.Смогу обучить Вас грамотному общению за короткие сроки, даже если у Вас 0 уровень. C удовольствием помогу вам в овладении этими красивыми языками! Стоимость варьируется от времени. Опыт больше 12 лет, В/О.

Редактирую и корректирую тексты на русском языке.

Качественно, приемлемые цены.