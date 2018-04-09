SpecialistEV

Елена SpecialistEV

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Лингвист - Переводчик Английский, Испанский, Французский, Немецкий

Лингвист-Переводчик 

Проживаю в России, свободно говорю на английском, испанском, французском, немецком. Занимаюсь устными/письменными переводами с/на английский, испанский, французский, немецкий язык, обучаю.Смогу обучить Вас грамотному общению за короткие сроки, даже если у Вас 0 уровень. C удовольствием помогу вам в овладении этими красивыми языками! Стоимость варьируется от времени. Опыт больше 12 лет, В/О. 

Редактирую и корректирую тексты на русском языке. 

Качественно, приемлемые цены.