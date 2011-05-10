I am from Europe...my stuff is artworks and photomanipulations.
Приветствую всех!
Меня зовут, Radu.
ICQ:480510508
yahoo mail:[email protected]
Я живу в Молдавии.
Я работаю как художник-иллюстратор, делаю рисунки и иллюстрации в Photoshope и традиционным способом вручную, на любые темы заказчика. Также могу редактировать фотографии, от простого удаления прыща до супер сложных эффектов. Для сайтов и компаний могу предложить логотипы и баннеры!
Моя работа может продолжаться от одного часа до нескольких дней, это зависит от проекта и ваших пожеланий. Об оплате всегда договоримся...как начинающий фрилансер, на много я пока не претендую.
Чтоб увидеть мой стиль работ посмотрите мое портфолио.
С наилучшими пожеланиями, Раду.
Жду Ваших заказов.
Портфолио
- Alien232 просмотра
- White Metal Tiger255 просмотров
- Pheonix247 просмотров
- Joy239 просмотров
- Stephen The Great Bionic246 просмотров
- Kinodil194 просмотра
- The Dark Knight259 просмотров
- Once Upon A Time279 просмотров
- Qupa187 просмотров
- For The Master.256 просмотров
- Now you see me, now you don't280 просмотров
- Motoshkola163 просмотра
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