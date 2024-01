I am from Europe...my stuff is artworks and photomanipulations.

Приветствую всех!

Меня зовут, Radu.

ICQ:480510508

yahoo mail:[email protected]

Я живу в Молдавии.

Я работаю как художник-иллюстратор, делаю рисунки и иллюстрации в Photoshope и традиционным способом вручную, на любые темы заказчика. Также могу редактировать фотографии, от простого удаления прыща до супер сложных эффектов. Для сайтов и компаний могу предложить логотипы и баннеры!

Моя работа может продолжаться от одного часа до нескольких дней, это зависит от проекта и ваших пожеланий. Об оплате всегда договоримся...как начинающий фрилансер, на много я пока не претендую.

Чтоб увидеть мой стиль работ посмотрите мое портфолио.

С наилучшими пожеланиями, Раду.

Жду Ваших заказов.