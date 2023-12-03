Давайте знакомиться, я разработчик сервиса speedyindex.com

Меня зовут Виктор Добров, я создатель сервиса https://speedyindex.com/ для ускорения индексации ссылок и страниц сайтов в поисковой системе Google.

Наш сервис будет полезен для вебмастеров и сео-специалистов, которые хотели бы ускорить индексацию ссылок или сайтов, а также решить проблемы медленной индексации.

Каждому новому пользователю мы даем 100 ссылок на тест сервиса, чтобы оценить его эффективность.

Сервис безопасен и безвреден для ваших ресурсов, мы просто шлем на ваши ссылки Google бота, который индексирует ваш ресурс.

Буду рад вашим вопрос о работе нашего сервиса.