ищу работу контент-менеджера, администратора сайта, группы вконтакте
Ответственная, исполнительная, быстро ищу нужную информацию.
Наполняла сайты картинками, обработанными фото, описанием, создавала уникальные теги для поисковых систем.
В моих наработках имеется около 200 тыс. уникальных тегов на строительную тематику.
Работала контент-менеджером для таких проектов, как:
- интернет-магазин стройматериалов http://phmarket.com.ua/
- портал компаний и мастеров Украины http://master.cn.ua/
- интернет-магазин каминов http://www.zharkiydom.ru/
- интернет-магазин гидросистем, насосов и фильтров http://potopa-net.ru/
- интернет-магазин растений для дома и сада http://svitroslyn.in.ua/
- интернет-магазин http://room-market.ru/
- интернет-магазин http://centermoll.ru/
- самописные движки, Bitrix.