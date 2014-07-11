ищу работу контент-менеджера, администратора сайта, группы вконтакте

Ответственная, исполнительная, быстро ищу нужную информацию.

Наполняла сайты картинками, обработанными фото, описанием, создавала уникальные теги для поисковых систем.

В моих наработках имеется около 200 тыс. уникальных тегов на строительную тематику.

Работала контент-менеджером для таких проектов, как:

- интернет-магазин стройматериалов http://phmarket.com.ua/

- портал компаний и мастеров Украины http://master.cn.ua/

- интернет-магазин каминов http://www.zharkiydom.ru/

- интернет-магазин гидросистем, насосов и фильтров http://potopa-net.ru/

- интернет-магазин растений для дома и сада http://svitroslyn.in.ua/

- интернет-магазин http://room-market.ru/

- интернет-магазин http://centermoll.ru/

- самописные движки, Bitrix.