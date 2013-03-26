ARTS CREATЕ ARTS

Здравствуйте! Рад приветствовать Вас, у себя в гостях! Меня зовут Максим.

Правила, которые я соблюдаю:

1. В пробах и тестах не участвую!

2. Работаю через сервис «Fair play» либо по 50% предоплате. Предоплата не возвращается!

3. Работаю 5 дней в неделю с 10.00 до 18.00 по Московскому времени. Исключения при срочных заказах!

4. Работаю только с техническим заданием (далее Т3). Четкое и грамотно поставленное задание залог его точного и быстрого исполнения!

5. После получения ТЗ, оговариваем сроки и цены! Допускается своевременная корректировка ТЗ!

6. Проект считается завершенным после сдачи заказчику оригиналов (исходников) файлов!

7. Корректировки и правки проектов по их завершению выполняются за дополнительную плату (оговаривается индивидуально)!

8. Цените труд и время исполнителя как свое личное. Желаю вам взаимовыгодного сотрудничества!

Цена и сроки для выполнения проектов зависит от следующих факторов:

1. Уровень сложности необходимых графических элементов.

2. Предоставление дополнительной и сопутствующей информации!

Принимаю оплату через WebMoney, Яндекс Деньги, сбербанк и т.д.

Комиссия при переводе через терминал оплачивается заказчиком.

P.S. При необходимости, смело обращайтесь по любым возникающим вопросам!

Буду рад вашим оценкам и комментариям к моим работам.

С уважением, Максим!

Контакты :

сайт: http://sphinx3000.taba.ru

портфолио: http://freelance.ru/users/Sphinx3000

E-mail: [email protected]

Skype : Bayramalovm.v.

ICQ : 470625751