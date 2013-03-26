Здравствуйте! Рад приветствовать Вас, у себя в гостях! Меня зовут Максим.
Правила, которые я соблюдаю:
1. В пробах и тестах не участвую!
2. Работаю через сервис «Fair play» либо по 50% предоплате. Предоплата не возвращается!
3. Работаю 5 дней в неделю с 10.00 до 18.00 по Московскому времени. Исключения при срочных заказах!
4. Работаю только с техническим заданием (далее Т3). Четкое и грамотно поставленное задание залог его точного и быстрого исполнения!
5. После получения ТЗ, оговариваем сроки и цены! Допускается своевременная корректировка ТЗ!
6. Проект считается завершенным после сдачи заказчику оригиналов (исходников) файлов!
7. Корректировки и правки проектов по их завершению выполняются за дополнительную плату (оговаривается индивидуально)!
8. Цените труд и время исполнителя как свое личное. Желаю вам взаимовыгодного сотрудничества!
Цена и сроки для выполнения проектов зависит от следующих факторов:
1. Уровень сложности необходимых графических элементов.
2. Предоставление дополнительной и сопутствующей информации!
Принимаю оплату через WebMoney, Яндекс Деньги, сбербанк и т.д.
Комиссия при переводе через терминал оплачивается заказчиком.
P.S. При необходимости, смело обращайтесь по любым возникающим вопросам!
Буду рад вашим оценкам и комментариям к моим работам.
С уважением, Максим!
Контакты :
сайт: http://sphinx3000.taba.ru
портфолио: http://freelance.ru/users/Sphinx3000
E-mail: [email protected]
Skype : Bayramalovm.v.
ICQ : 470625751
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