3d artist

Всем привет !

Мое портфолио : https://www.artstation.com/spiilya7

Под руководством ментора из индустрии, последние 2 года занимаюсь 3D. Прошел курс Draft Punk от XYZ School.

Создаю оптимизированные игровые модели, по полному пайплайну Hard Surface. Навыки:

-Работа с референсами: поиск, внимание к деталям и функционалу объекта. Анализирую соотношения пропорций, размеры фасок и материала из которого сделан объект. -Выполняю блокинг модели в Blender, для того чтобы попасть в пропорции, силуэт и понять все ли основные формы готовы.

-Создание high-poly с правильной шириной фасок, верным шейдингом без потягов, ровной сеткой.

Благодаря ZBrush наношу урон объекту.

-Создание low-poly упрощаю и чищу сетку, без изменения силуэта, аккуратность сетки, оптимизация сфер, сечений, проставление хардов.

-Создание UV развертки. Для выпрямления шеллов использую софт RizomUV. Оптимизация оверлапы , паковка на все UV пространство.

Создание Текстурного атласа, тримов.

- Запечка моделей в Marmoset, при необходимости использую Photoshop для исправления артефактов.

-Текстуринг и создание PBR материалов в Substance Painter. -Настройка рендера в Marmoset и пост обработка в Photoshop

Софт: Blender, RizomUV, Marmoset, ZBrush, Photoshop, Substance Painter.