Spiridonov_Alex_

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Привет ♂️ Меня зовут Спиридонов Александр.
Я являюсь профессиональным трафикологом.
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Настройку и запуск рекламной компании.
Ежедневную аналитику рекламной компании.
Поиск новых клиентов и удержание старых.
Конкуренцию на рынке.
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