Разработка удобного, современного дизайна сайтов для Вас. Строгое соблюдение сроков, ответственность.
Предлагаю Вам:
- Разработка и создание главной станицы сайта
- Создание внутренней страницы на основе главной
- Создание лендинга
- Адаптивная верстка
Преимущества работы со мной:
- Настроена на долгосрочное сотрудничество
- На всех этапах работы над проектом
- Оперативно отвечаю на все вопросы касающиеся проекта
- Если отсутствует тех. задание проведу интервью для определения ваших предпочтений
- Созданию удобный, не шаблонный дизайн
- Отдельная проработка всплывающих окон и кнопок и элементов интерфейса
- Порядок в слоях
Цены:
- Главная страница от 3500 тыс. руб.
- Внутренняя страница от 1000 руб
- Дизайн лендинга 3500 – 4000 тыс. руб
Мои гарантии:
- Индивидуальный подход, учту Ваши требования и пожелания
- Качество на уровне работ портфолио и лучше
- Оперативную обратную связь в процессе работы над проектом
Условия и порядок оплаты:
- Обсуждение тех. задания или проводим интервью, обсуждаем объем, сроки,стоимость работ.
- Предоплата 50% от стоимости работ или выбор меня исполнителем в проекте
- Разработка дизайна
- Внесение правок ( при необходимости вношу 2 комплексные правки, если правокбольше обсуждаем индивидуально)
- Вносите вторую часть, отзыв (мне важно Ваше мнение о моей проделанной работе)
- Отправляю исходные файлы формата PSD, с понятно прописанными слоями, логически разложенными по папкам
Мои контакты:
Skype: Anya-Spiridonova
VK: http://vk.com/spiridonova_av
Facebook: https://www.facebook.com/aspiridonova3
e-mail: [email protected]
phone: +7 (923) - 293-0674
IСQ: 698476337
Оплату вы можете произвести:
Web money
Сбер.банк
Альфа банк
Тинькофф банк
ПИШИТЕ, БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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Дизайн сайтов
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