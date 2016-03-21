Spiridonova-92

Анна Spiridonova-92

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разработка удобного, современного дизайна сайтов для Вас. Строгое соблюдение сроков, ответственность.

Предлагаю Вам:

  • Разработка и создание главной станицы сайта
  • Создание внутренней страницы на основе главной
  • Создание лендинга
  • Адаптивная верстка
                                                                                                                                                                                                                                           

Преимущества работы со мной:

  • Настроена на долгосрочное сотрудничество
  • На всех этапах работы над проектом
  • Оперативно отвечаю на все вопросы касающиеся проекта
  • Если отсутствует тех. задание проведу интервью для определения  ваших предпочтений
  • Созданию удобный, не шаблонный  дизайн
  • Отдельная проработка всплывающих окон и кнопок и элементов интерфейса
  • Порядок в слоях
                                                                                                                                                                                                                                                        

Цены:

  • Главная страница от 3500 тыс. руб.
  • Внутренняя страница от  1000 руб 
  • Дизайн лендинга 3500 – 4000 тыс. руб

Мои гарантии:

  • Индивидуальный подход, учту Ваши требования и пожелания
  • Качество на уровне работ портфолио и лучше
  • Оперативную обратную связь в процессе работы над проектом

Условия и порядок оплаты:

  • Обсуждение тех. задания или проводим интервью, обсуждаем объем, сроки,стоимость работ.
  • Предоплата 50% от стоимости работ или выбор меня исполнителем в проекте
  • Разработка дизайна
  • Внесение правок ( при необходимости вношу 2 комплексные правки, если правокбольше обсуждаем индивидуально)
  • Вносите вторую часть, отзыв (мне важно Ваше мнение  о моей проделанной работе)
  • Отправляю исходные файлы формата PSD, с понятно прописанными слоями, логически разложенными по папкам
                                                                                                                                                                                                                                           

Мои контакты:

Skype:   Anya-Spiridonova

VK:    http://vk.com/spiridonova_av

Facebook:  https://www.facebook.com/aspiridonova3

e-mail:  [email protected]

phone:  +7 (923) - 293-0674

IСQ:  698476337

                                                                                                                                                                                                                                         

Оплату вы можете произвести:

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Сбер.банк

Альфа банк

Тинькофф банк

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