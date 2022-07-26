Козыренко Ася

Возраст:27 лет

Регион: Кривой Рог, Украина

Предлагаю такие услуги:

- Ведение и модерация профиля в Instagram, Facebook:

(предпочтение - женская тематика)

- Копирайт и рерайт, редактирование и корректировка:

тексты, новости, обзоры и статьи; речи и письма;

- Расшифровка аудио/видео;

- Подготовка фото для интернет - магазина:

(поиск, обтравка, переименование, цветокоррекция, наложение водяного знака, фона);

Знание языков:

- Русский;

- Украинский;

- Английский.

Личные качества

Ответственность, пунктуальность, креативность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.

Контакты:

[email protected]