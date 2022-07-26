Козыренко Ася
Возраст:27 лет
Регион: Кривой Рог, Украина
Предлагаю такие услуги:
- Ведение и модерация профиля в Instagram, Facebook:
(предпочтение - женская тематика)
- Копирайт и рерайт, редактирование и корректировка:
тексты, новости, обзоры и статьи; речи и письма;
- Расшифровка аудио/видео;
- Подготовка фото для интернет - магазина:
(поиск, обтравка, переименование, цветокоррекция, наложение водяного знака, фона);
Знание языков:
- Русский;
- Украинский;
- Английский.
Личные качества
Ответственность, пунктуальность, креативность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
Контакты:
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $10от 5 дней
#160
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#747
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $75
от 31 дня
#847
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2779
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5548