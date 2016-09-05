Быстро и качественно обработаю Ваши фото
-Ретушь и обработка фотографий
-Предметная фотосъемка в Воронеже и ближайших областях
-Работа с видео (съемка, монтаж)
-Создание 2D анимации (мультфильмы, инфографика, графика для игр)
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Портфолио
- Обработка фотографий для интернет магазина414 просмотров
- Обработка портрета для фотостока475 просмотров
- Предметная съемка для интернет-магазина419 просмотров
- Предметная съемка для интернет-магазина345 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень положительный заказчик. Точное и понятное ТЗ. Оплата вовремя. Лояльное отношение к форс-мажорным обстоятельствам. РЕКОМЕНДУЮ!
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга