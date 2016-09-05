Spiritus_V

Роман Spiritus_V

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро и качественно обработаю Ваши фото

-Ретушь и обработка фотографий

-Предметная фотосъемка в Воронеже и ближайших областях

-Работа с видео (съемка, монтаж)

-Создание 2D анимации (мультфильмы, инфографика, графика для игр)

Отзывы заказчиков

Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Обтравка изделий
Работа выполнена качественно. Всегда на связи. Рекомендую.
Очень положительный заказчик. Точное и понятное ТЗ. Оплата вовремя. Лояльное отношение к форс-мажорным обстоятельствам. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга