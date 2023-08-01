Требуется помощь в восстановлении доступа к сайту на платформе Тильда. Данные для входа не работают, возможно, потребуется зайти через покупку домена. Ищем специалиста для решения этой проблемы.
Сайты «под ключ»4 заявки
Закрыт
2 года назад
Требуется помощь в восстановлении доступа к сайту на платформе Тильда. Данные для входа не работают, возможно, потребуется зайти через покупку домена. Ищем специалиста для решения этой проблемы.
Необходимо удалить видеоролик с сайта на платформе Tilda и создать дополнительное окно. Работы включают редактирование контента и настройку интерфейса для улучшения пользовательского опыта.