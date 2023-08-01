Spiro381

Максим Омельченко Spiro381

 
42 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Востановить вход на сайте тилда

    Требуется помощь в восстановлении доступа к сайту на платформе Тильда. Данные для входа не работают, возможно, потребуется зайти через покупку домена. Ищем специалиста для решения этой проблемы.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Tilda

    Необходимо удалить видеоролик с сайта на платформе Tilda и создать дополнительное окно. Работы включают редактирование контента и настройку интерфейса для улучшения пользовательского опыта.

    Tilda
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    2 года назад