Навыки работы с компьютером, ПО

Администрирование:

MODx

Wordpress

Копирайтинг

Рерайтинг

Администрирование и модерация страниц в соц сетях

Photoshop – Средний, использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Владение языками

Английский — начинающий

Итальянский — начинающий

Русский — эксперт

Личные качества:

Коммуникабельность; ответственность; внимательность; пунктуальность; Креативность; высокая степень обучаемости; организованность; аналитический склад ума; самокритичность; взвешенность в принятии решений целеустремленность;