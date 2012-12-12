Навыки работы с компьютером, ПО
Администрирование:
MODx
Wordpress
Копирайтинг
Рерайтинг
Администрирование и модерация страниц в соц сетях
Photoshop – Средний, использую в настоящее время, 10 лет опыта.
Владение языками
Английский — начинающий
Итальянский — начинающий
Русский — эксперт
Личные качества:
Коммуникабельность; ответственность; внимательность; пунктуальность; Креативность; высокая степень обучаемости; организованность; аналитический склад ума; самокритичность; взвешенность в принятии решений целеустремленность;